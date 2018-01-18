Киев, 18 января, 2018, 15:46 — ИА Регнум. Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса открывает больше возможностей для использования вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил 18 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

Подчеркнув, что закон в известном смысле «развязывает руки» украинской армии в Донбассе, Турчинов добавил, что также это касается и «других вооруженных формирований».

«Расширяя возможности вооруженных сил Украины и других военных формирований, этот закон усиливает наши позиции по отражению вооруженной агрессии Российской Федерации и восстановления территориальной целостности Украины», — сообщил он.

Турчинов также добавил, что закон «четко и недвусмысленно» признаёт Россию агрессором, а территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными.

«Это полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под «миротворческую операцию» и значительно усиливает позицию нашей страны в международных судах», — сказал он.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что принятый украинским парламентом закон дает президенту страны Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время «ради защиты суверенитета».

Читайте также: Клинцевич объяснил, почему закон о реинтеграции Донбасса — мишура

Нормативный акт позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Отметим, одной из ключевых норм принятого закона о реинтеграции Донбасса стало установление уголовной ответственности для всех граждан, которые «принимают участие в вооруженной агрессии РФ» и «вовлечены в работу оккупационных администраций».