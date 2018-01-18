Благовещенск, 18 января, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный» в Амурской области состоится 1 февраля 2018 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Владислав Ларкин Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный, 28 апреля 2016 года

«1 февраля в 05:07 мск с космодрома «Восточный» запланирован пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а», — говорится в сообщении. — Цель пуска — вывод на целевые орбиты космических аппаратов дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №3 и 4, а также 9 космических аппаратов в качестве попутной нагрузки по коммерческим контрактам».

Космические аппараты «Канопус-В» предназначены для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Речь идет как о техногенных, так и о природных явлениях.

Напомним, 11 января в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что на космодроме «Восточный» начали готовиться к пуску двух космических аппаратов.

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