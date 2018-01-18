Симферополь, 18 января, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Американские «правозащитники» защищают и обслуживают «право» своих властей на вмешательство в общественно-политическую жизнь во всём мире, отсюда соответствующие заявления, рейтинги и призывы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политический обозреватель Игорь Руденко-Миних, комментируя последнее исследование американской правозащитной организации, согласно которому на полуострове «уровень демократии и свобод» ниже большинства отсталых мировых стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Жандарм

«Следует понимать, что практически все американские «правозащитные» и иные «международные» организации представляют интересы государства США, его финансовой элиты. По сути, американские «правозащитники» защищают и обслуживают «право» своих властей на вмешательство в общественно-политическую жизнь во всем мире. Отсюда и все заявления, рейтинги и призывы таких организаций», — пояснил эксперт.

По его словам, там, где США не нужны информационные поводы и потрясения, «правозащитники» никаких проблем не увидят — будь это Саудовская Аравия с жёсткими и консервативными законами или Косово с его криминальными этническими группировками и зачисткой сербского населения.

«А где США хочет дестабилизировать ситуацию — там всегда найдут «нарушения» и «жертв». Крым всегда притягивал к себе внимание запада как геополитический узел Черноморского региона. А с 2014 года, с событий «русской весны», когда всеобщий подъём населения полуострова и блестящие молниеносные действия руководства России и российских силовиков сорвали планы по развязыванию на полуострове гражданской войны и обеспечили возвращение полуострова на Родину, Крым вообще стал приоритетной целью, мишенью для западных структур влияния. Поэтому вполне естественно, что американские, европейские и прочие «мировые» и «правозащитные» структуры будут видеть здесь «нарушения прав человека» и чуть ли не «военную диктатуру» с «геноцидом». И всегда найдут повод», — отметил Игорь Руденко-Миних.

В качестве конкретных примеров специалист напомнил о противодействии российских спецслужб экстремистским террористическим группировкам «Хизб-ут-Тахрир-аль-Ислами» («Партия исламского освобождения» — организация, деятельность которой запрещена в РФ и многих странах мира), которую «западные партнёры» называют «гонениями на мусульман», а задержания на полуострове радикалов и криминальных элементов — «преследованием татар» или в других случаях «ущемлением прав украинцев».

«Всегда же можно найти преступника или экстремиста той или иной веры или национальности, происхождения. В реальности же в Крыму нет никакого нарушения прав по национальному, религиозному и иным признакам. Да, можно найти факты нарушения прав граждан отдельными чиновниками, факты коррупции, но люди от них страдают вне зависимости от национальности, веры и происхождения. И с такими фактами российское правосудие борется куда более эффективно, чем до него украинская правоохранительная система», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне американская правозащитная организация Freedom House (финансируется правительством США) опубликовала новый рейтинг гражданских и политических свобод, в котором крымскому полуострову так называемые эксперты по демократии присвоили всего лишь 9 из 100 возможных баллов. Остальную часть России зарубежная организация также отнесла к странам с низким уровнем демократии, присвоив 20 баллов. Уничтоженный армией США Ирак получил 31 балл, а живущий под постоянной террористической угрозой Афганистан и Ангола — 26. На каких конкретно основаниях давались эти оценки, публично не объяснялось.

Также отметим, что максимальные 100 баллов получили Финляндия, Норвегия и Швеция. Украина, где нацистская идеология признана на официальном уровне, — 62 балла.

США, в свою очередь, потеряли несколько позиций (рейтинг — 86), поскольку, по утверждению Freedom House, «отступили от своей традиционной роли чемпиона и как образца демократии в условиях ускорения снижения политических прав и гражданских свобод в стране.