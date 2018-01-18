Таллин, 18 января, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Целью НАТО при наращивании военного потенциала в странах Прибалтики является создание трудностей для России, заявил 18 января генерал-лейтенант ГРУ в отставке, эстонский военный эксперт Виллем Роода.

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По его словам, североатлантический альянс будет стремиться втянуть Россию в гонку вооружений и тем самым ослабить ее.

«Что касается отношений НАТО и России, то на первом плане (для НАТО) — это политические мероприятия, которые имеют цель устроить для России трудности в развитии ее экономики и завязать на этом новую гонку вооружений», — цитирует РИА Новости Роода.

Ранее США переименовали программу военной поддержки союзников по альянсу «Европейскую инициативу сдерживания». Она предусматривает создание у границ России инфраструктуры с контингентом от трех до пяти тысяч военнослужащих НАТО.

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Такие меры в руководстве альянса предпринимаются якобы для того, чтобы сдержать «агрессивные действия» России, во время конфликта в Грузии в 2008 году и на Украине с 2014 года.

Эстонский эксперт в своем комментарии указал, что ответные действия Москвы не представляют опасности для НАТО.

«Какой бы острой не были политическая обстановка между НАТО и Россией, в третьих странах могут возникать опасные ситуации, где столкнутся эти огромные силы», — сказал Роода.

При этом планы НАТО не улучшат, а ухудшат безопасность таких стран, заключил эксперт.

Ранее председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что государства-партнеры НАТО, желающие сохранить необходимый уровень «военных возможностей», должны продолжать экономические и законодательные преобразования.

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