Калуга, 18 января, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Калужскими правоохранители возбудили уголовное дело в отношении заведующей отделом культуры одного из муниципальных учреждений. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Как сообщил 18 января корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по калужской области Алексей Фокин, согласно материалам уголовного дела, 46-летняя чиновница, злоупотребляя своими должностными полномочиями, фиктивно трудоустроила двух лиц в отдел культуры муниципального учреждения, которые фактически не исполняли свои трудовые обязанности.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

На протяжении четырёх лет подозреваемая получала заработную плату вместо «мёртвых душ», присвоив таким образом более 3 млн рублей из муниципального бюджета. Ведётся следствие. В случае доказательства вины подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в 2017 году в Калужской области было выявлено 139 преступлений коррупционной направленности, по которым возбуждено 96 уголовных дел. Уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены, в частности в отношении 10 руководителей государственных муниципальных учреждений и предприятий.