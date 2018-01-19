Чимкент, Казахстан, 19 января, 2018, 13:23 — ИА Регнум. 18 января в Казахстане на трассе Самара — Шымкент загорелся пассажирский автобус. Жертвами трагедии стали 52 человека, еще пятерым удалось выбраться. Очевидцы аварии размещают в сети фотографии и видео с места происшествия. А пользователи социальных сетей тем временем приносят соболезнования родственникам погибших и пытаются понять, почему пожар унес такое большое количество жизней.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП» Трасса Самара — Шымкент в Казахстане, где загорелся пассажирский автобус

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «Автобусы Перми» Сгоревший в Казахстане автобус

Главный вопрос, который возник у многих пользователей: почему люди не смогли выбраться из пылающего автобуса? Многие в соцсетях отмечают, что мгновенное возгорание в автобусе не могло произойти, поэтому время на то, чтобы выбраться, у пассажиров было.

«Да как так? Ведь автобус дизельный? Мгновенного возгорания не должно быть», — считает пользователь ЮГ.

«Разве нельзя было разбить окна?» — недоумевает Елена Н.

«Может быть, двери заклинило, а в автобусе 55 человек, там такая давка должна быть, что загорись один — моментально полыхнут все, а стекла в автобусах не так просто разбить во время давки, не имея возможности замахнуться», — предположил пользователь Busche.

«Нужно разбираться, почему производят такие опасные для жизни автобусы. И почему их используют. И всё ли было исправно. Возможно, тут чья-то халатность», — пишет Сергей Б.

Скриншот страницы Facebook «Агентство Анадолу» Сгоревший в Казахстане автобус

После того, как в сети появилась видеозапись с места инцидента, многие пользователи возмутились, что автор ролика и другие свидетели не оказали помощь людям, находившимся в автобусе.

«Страшно то, что все молчаливо наблюдали, видео снимали, никто не побежал освобождать людей. Это ужасно, печально», — пишет в Twitter Лариса.

«А что сделал снимающий на телефон чтобы помочь?! Матом кричу», — прокомментировал пользователь dioniss126.

Скриншот страницы Facebook «Агентство Анадолу» Сгоревший в Казахстане автобус

Часть пользователей считает, что авария произошла не случайно и является запланированным убийством.

«Как это могло случиться? Двери, окна были заблокированы? Так это убийство», — заключила Зинаида С.

«Какой ужас. Может, это намеренный акт?» — придерживается похожего мнения пользователь Natali RF.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «Орехово-Зуевская правда» Трасса Самара — Шымкент в Казахстане, где загорелся пассажирский автобус

Некоторые пользователи и вовсе увидели в случившемся правительственный след. По их мнению, людей в автобусе заперли, чтобы ввести народ в панику перед выборами президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года.

«Их там заперли! Явно опять правительство в страх и панику перед выборами загоняет!» — считает пользователь Царь.

О связи трагедии с правительством задумался еще один пользователь соцсетей. По его мнению, происшествие связано с визитом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США.

«Вот как Назарбаев полетел в США к Трампу, так сразу в ворота резиденции Назара врезалась машина в Астане, и вот теперь люди горели… Не надо иметь дело с этой мерзкой США!» — пишет Алина.

Скриншот страницы «ВКонтакте» группа «БашЧП | Видеорегистратор | Уфа БашДТП» Сгоревший в Казахстане автобус

Напомним, 18 января, на 1068 км трассы Самара — Шымкент в Казахстане в результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находились 57 человек, все — граждане Казахстана. Пятеро пассажиров смогли выбраться из горящего автобуса, их госпитализировали в ЦРБ Казахстана. Медики оценивают состояние выживших как стабильное, у них легкие ожоги. Среди выживших — оба водителя. Уточняется, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.

Возгорание произошло во время движения автобуса. Как сообщает областное управление департамента по чрезвычайным ситуациям, его причиной могло стать замыкание проводки. По предварительным данным, причиной такого количества жертв стал перегруз автобуса и паника, которая началась при пожаре. Версии о поджоге или взрыве в комитете пока не рассматривают.

На месте происшествия сработали экстренные службы, спасатели извлекли тела погибших. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Казахстана организовали оперативный штаб и открыли горячую линию психологической помощи.