Донецк, 18 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Принятие закона о «реинтеграции» Донбасса означает готовность Украины воевать, заявил 18 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Andrew Butko Захарченко Александр Владимирович

По его словам, Киев сам себе разрешил вести военные действия в Донбассе на «законных» основаниях.

«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине», — сказал Захарченко.

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Он подчеркнул, что речи о выполнении Минских соглашений и близко не идет, поскольку новый закон создает юридическую платформу для Украины для полномасштабного нападения на республики Донбасса.

«Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — уверен Захарченко.

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Напомним, закон о «реинтеграции» Донбасса был принят украинским парламентом 18 января и в ближайшие дни, вероятнее всего, будет подписан президентом Украины. По предварительным оценкам, закон дает беспрецедентные права ВСУ в зоне ведения боевых действий, а также ставит под контроль лично украинского президента всю военную операцию в Донбассе.