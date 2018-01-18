Захарченко: «Украина собралась воевать»
Донецк, 18 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Принятие закона о «реинтеграции» Донбасса означает готовность Украины воевать, заявил 18 января глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает «Донецкое агентство новостей».
По его словам, Киев сам себе разрешил вести военные действия в Донбассе на «законных» основаниях.
«Этот закон позволит развязать руки украинской военщине», — сказал Захарченко.
Читайте также: Закон о «реинтеграции Донбасса» принят. Ждать войны?
Он подчеркнул, что речи о выполнении Минских соглашений и близко не идет, поскольку новый закон создает юридическую платформу для Украины для полномасштабного нападения на республики Донбасса.
«Украина собралась воевать и создает для этого юридическую платформу», — уверен Захарченко.
Читайте также: В Госдуме настаивают на оценке ООН и ОБСЕ закона о реинтеграции Донбасса
Напомним, закон о «реинтеграции» Донбасса был принят украинским парламентом 18 января и в ближайшие дни, вероятнее всего, будет подписан президентом Украины. По предварительным оценкам, закон дает беспрецедентные права ВСУ в зоне ведения боевых действий, а также ставит под контроль лично украинского президента всю военную операцию в Донбассе.