Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 января в суде.

Vonotiag.ru Вячеслав Нотяг

Суд посчитал, что Нотяг виновен в преступлении по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Помимо лишения свободы, подсудимого также приговорили к штрафу в 1 млн рублей и запретили занимать госдолжности на 3 года.

Заметим, государственное обвинение ранее попросило для Нотяга 8 лет колонии строгого режима и 60 млн рублей штрафа, но суд избрал значительно более мягкое наказание.

Отметим, что Вячеславу Нотягу стало плохо в зале суда и его увезли на «скорой» в больницу. Приговор зачитывали уже в отсутствие обвиняемого.

Адвокат Нотяга Андрей Зюзин назвал приговор «мягким» по сравнению с тем, чего требовало гособвинение. «Мы пока думаем, будем ли обжаловать. Разумеется, сейчас поедем в больницу к Вячеславу Нотягу», — сообщил адвокат корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, по версии следствия, народный избранник в 2016 году получил около 900 тыс. рублей от предпринимателя Олега Глущенко за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга. Основным свидетелем по делу являлся сам Глущенко, глава строительной компании «Воин-В», который заявил, что неоднократно платил Нотягу. Он также сообщал о неких телефонных угрозах, которые поступали ему в связи с «делом Нотяга».

Дело Нотяга стало одним из самых громких скандалов, связанных с представителями власти, в 2016 году. Сразу после задержания суд постановил отправить Нотяга в следственный изолятор «Кресты», но спустя два месяца парламентарий попал в тюремную больницу с ишемическим инсультом. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, под которым он находился до окончания следствия и суда.