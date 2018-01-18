Санкт-Петербург, 18 января, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Петербургский аэропорт «Пулково» в истекшем 2017 году поставил абсолютный рекорд по количеству принятых и отправленных пассажиров, превзойдя предыдущий наивысший результат, отмеченный в 2014 году.

ВВСС Аэропорт «Пулково»

Как сообщила 18 января пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), управляющей компании аэропорта, пассажиропоток «Пулково» в 2017 году составил 16 млн 125 тыс. 520 человек, что на 21,6% превышает результат 2016 года. До этого рекордным для воздушной гавани был показатель 2014 года — 14,3 млн пассажиров.

На внутренних воздушных линиях в 2017 году «Пулково» обслужил 9 млн 953 тыс. 685 человек (рост на 17,4% к уровню 2016 года), на международных линиях — 6 млн 171 тыс. 835 пассажиров (рост на 29%). Количество взлетно-посадочных операций в 2017 году возросло на 14,4%, объем обслуженной максимальной взлетной массы — на 18,9%.

Пятерка самых популярных внутренних направлений из «Пулково»: Москва, Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Калининград. На внешних направлениях впереди всех Анталья, вновь вернувшая пальму первенства после возобновления туристических поездок в Турцию из РФ. Также в пятерке — Франкфурт-на-Майне, Ларнака, Минск и Париж.

По словам гендиректора ВВСС Владимира Якушева, высоким показателям 2017 года способствовало восстановление спроса на перелеты за рубеж за счет стабилизации курсов валют и других макроэкономических факторов, а также успешная работа по наращиванию маршрутной сети «Пулково».

"Привлечение новых российских и иностранных, в том числе низкобюджетных, перевозчиков и запуск новых направлений полетов позволили установить регулярное авиасообщение между Северной столицей России и целым рядом европейских и азиатских городов <…> нам удалось создать новые возможности для деловых и туристических путешествий в Санкт-Петербург и из него», — отметил Якушев.

Более 60% общего пассажиропотока «Пулково» в прошлом году пришлось на российские авиакомпании «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair.

Среди иностранных перевозчиков крупнейшими авиакомпаниями в петербургском аэропорту стали Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, KLM и Turkish Airlines. На них в целом пришлось 7,4% от суммарного трафика аэропорта.

В 2017 году в «Пулково» и из него начали регулярно летать семь новых авиакомпаний, появилось 16 новых регулярных маршрутов.

«В 2017 году воздушная гавань Санкт-Петербурга впервые приняла у себя два новых типа воздушных судов: один из самых современных узкофюзеляжных лайнеров Bombardier CS300 и один из самых комфортных и эффективных в мире дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner», — особо отметили в пресс-службе ВВСС.

Читайте также: Решения по второй очереди «Пулково» в Петербурге ожидают в 2018 году

Напомним, решение о начале реализации проекта расширения петербургского аэропорта «Пулково» должно быть принято не позже 2018 года. Об этом сообщил 27 октября 2017 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

С 29 апреля 2010 года аэропортом «Пулково» управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) без привлечения бюджетных средств. В состав акционеров консорциума «Воздушные Ворота Северной Столицы» входят компании «ВТБ Капитал», «Фрапорт АГ» и Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA).

Как предусмотрено соглашением о ГЧП, ВВСС продолжит развивать аэропорт «Пулково» и по мере достижения триггерных показателей приступит к проведению работ по увеличению пропускной способности в соответствии со стратегией развития.