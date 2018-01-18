Киев, 18 января, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Легендарный король бриттов Артур был выходцем с Украины, написал 16 января украинский пропагандист Александр Палий в своем блоге на портале ZIK.

Чарльз Батлер, масло, 1903 Король Артур

Блогер считает, что кельтский король Артур, живший по преданиям в V—VI веке нашей эры, был выходцем из племени сарматов, которые якобы являются прародителями украинцев. Свое утверждение блогер «обосновывает» тем, что легенда об Экскалибуре «слишком сарматская по мотивам». Остальные доказательства псевдоисторика являются настолько же «достоверными».

Читайте также: Порошенко: История не должна влиять на характер отношений Украины и Польши

Свои пространные рассуждения Палий заканчивает словами «все это довольно смутно», однако блогер не устает повторять, что король Артур был «родом с Украины», которой в то время даже не существовало.

Напомним, после развала СССР независимая Украина стала активно пропагандировать собственную «незалежность». Утверждалось, что якобы русский народ всегда «угнетал» украинцев, при этом не приводилось никаких сколько-нибудь убедительных доказательств оного.

Читайте также: Порошенко встретился с Дудой. Обсудили Бандеру, Донбасс и Россию

После государственного переворота в Киеве в 2013—2014 годах желание объявить себя «антирусским» народом у украинских властей значительно усилилось. В результате стали появляться такие химеры, как «древние укры», которые и пирамиды строили, и Киевскую Русь основали.