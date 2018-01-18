«Артур – це Украина!»: бриттского короля записали в потомки украинцев
Киев, 18 января, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Легендарный король бриттов Артур был выходцем с Украины, написал 16 января украинский пропагандист Александр Палий в своем блоге на портале ZIK.
Блогер считает, что кельтский король Артур, живший по преданиям в
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Свои пространные рассуждения Палий заканчивает словами «все это довольно смутно», однако блогер не устает повторять, что король Артур был «родом с Украины», которой в то время даже не существовало.
Напомним, после развала СССР независимая Украина стала активно пропагандировать собственную «незалежность». Утверждалось, что якобы русский народ всегда «угнетал» украинцев, при этом не приводилось никаких сколько-нибудь убедительных доказательств оного.
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После государственного переворота в Киеве в 2013—2014 годах желание объявить себя «антирусским» народом у украинских властей значительно усилилось. В результате стали появляться такие химеры, как «древние укры», которые и пирамиды строили, и Киевскую Русь основали.