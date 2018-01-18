Минск, 18 января, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Несмотря на то, что республиканская экспертная комиссия (РЭК) в ходе экспертизы текстов трёх белорусских журналистов Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина обнаружила «признаки экстремизма», это не было подтверждено во время психолого-лингвистической экспертизы. Это следует из ходатайства адвоката Павловца Кристины Марчук, которое сегодня, 18 января, зачитал прокурор в числе других материалов 18-го тома уголовного дела.

Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец, Сергей Шиптенко

После того, как допрос свидетеля обвинения Алеси Андреевой был завершен, гособвинитель Александр Король вернулся к зачитыванию 18-го тома уголовного дела. Здесь содержался ходатайства Марчук, которая, например, отмечает, что в ряде материалов Юрий Павловец только перечисляет факты, не приводя собственное мнение.

Особо Марчук подчёркивала, что после того, как РЭК нашла «признаки экстремизма» в материалах автора, это не нашло подтверждения во время психолого-лингвистической экспертизы. Это при том, что и одну, и другую экспертизы проводили одни и те же эксперты.

В этом прошении защиты Павловца также говорится о том, что тексты публициста размещали не только в российских СМИ, но и на официальном ресурсе Союзного государства. В связи со всеми этими факторами Марчук заявляет о необходимости прекращения уголовного дела и повторном проведении экспертизы.

(сс) succo Суд

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года в Белоруссии были задержаны трое публицистов, которые сотрудничали с ИА REGNUM и другими российскими СМИ. Их обвиняют в разжигании вражды, за что им грозит до 12 лет тюрьмы. Журналисты свою вину отрицают. ИА REGNUM, в свою очередь, не раз обращало внимание на то, что это уголовное дело безосновательно, а сами публицисты являются политическими заключёнными. Они активно выступали против того, чтобы происходило дистанцирование Белоруссии от России, критиковали поддержку властями националистов и русофобов.

Примечательно, что «признаки экстремизма» в материалах авторов обнаружила только белорусская госэкспертиза. Сама автор методики Ольга Кукушкина, другие ее независимые коллеги, учёные запрещенных материалов в статьях журналистов не обнаружили. Причем и эксперт-криминалист Алла Кирдун, которая проводила психолого-лингвистическую экспертизу текстов публицистов, уволилась за день до допроса из Государственного комитета судебных экспертиз, и другой эксперт Галина Гатальская в начале допроса заявила, что больше не работает заведующий кафедры социальной психологии факультета психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.