Москва, 18 января, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Рынок нефти толкает рынки вверх. Стоимость нефти марки Brent скорректировалась в цене до $69,20 за баррель, технический отскок 18 января не стал чем-то большим. Рынок уверенно стремится к отметке в $70, а его движения будут держаться коридора $69,50−70,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

lalabell68 Нефтяная вышка

По его мнению, нефть и финансовый сектор остаются драйверами в ближайшей перспективе. Российская экономика выигрывает от роста цен на нефть не только в долларовом выражении, но и получает позитивный импульс от роста нефтяных цен в рублевом эквиваленте, однако с некоторой временной задержкой.

«Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $69,90 — 70,40 за баррель из-за публикации слабых данных отраслевой статистики минэнерго США по запасам и производству черного золота в США», — считает эксперт.

Запасы продолжают таять, что не изменится в ближайшее время из-за особенности американского рынка хранилищ. На ближайшую перспективу цены будет продолжать понемногу расти, на 0,3−0,5%.

«Технический отскок прошел и еще часть участников зафиксирует прибыль, но поводов для снижения сейчас нет, Россия теперь и сама запустила отопление в полноценном режиме», — отметил Диргин.

Цены по имеющимся в открытом доступе свободным объемам растут гораздо быстрее среднесрочных контрактов, но их вес относительно невелик (а для биржи основной новостью считаются трехмесячные фьючерсы).

«Внутренние цены, как обычно, не снижаются, поэтому доходы нефтяников останутся на растущем тренде. 18 января общий итог будет позитивным, поскольку даже удержание позиций на отметке в $70 за баррель — это приличная поддержка рублю и бюджету, поэтому приветствуется осторожный оптимизм», — полагает эксперт.

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