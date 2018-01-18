Калуга, 18 января, 2018, 14:06 — ИА Регнум. В Калуге участились случаи мошенничеств с использованием сети интернет, мобильного телефона и банкоматов. Так, по данным местной полиции, в правоохранительные органы только с начала 2018 года поступило уже свыше 50 заявлений от горожан, ставших жертвами подобного рода преступлений.

Don Hankins Интернет-мошенничество

Читайте также: Калужские полицейские разоблачили интернет-мошенников

Крупной суммы лишилась жительница Малоярославецкого района. Почти на 63 тыс. рублей её «обобрал» неизвестный мужчина. Мошенник представился работником банка и под предлогом разблокировки банковской карты завладел деньгами. А в Калуге «обули» мужчину, желающего купить куртку через популярную соцсеть. Он отдал мошеннику 6,2 тыс. рублей, и в итоге остался без денег, и без товара.

Также пострадала и жительница Жуковского района. Почти 10 тыс. рублей она перечислила в качестве предоплаты за меховое изделие, которое собиралась приобрести на одном из сайтов купли-продажи товаров.

Также в сюжете: Калужский депутат подозревается в мошенничестве на сумму в 1,5 млн рублей

Ещё один случай произошёл в Калуге. Под предлогом продажи поздравительных открыток в «Одноклассниках» злоумышленник обманул калужанку почти на 4 тыс. рублей.

Сотрудники полиции призывали жителей региона быть предельно внимательными при проведении финансовых операций с использованием банковской карты.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2017 года в Калужской области по подозрению в хищении денежных средств со счетов банковских карт жителей Москвы, Калужской и Московской областей полицейские задержали семейную пару. Злоумышленники договаривалась с гражданами, размещавшими в интернете объявления о продаже товара, о его приобретении. Затем для перечисления предоплаты обманным путём получали сведения о номерах банковских карт потерпевших и одноразовые пароли. В общей сложности ущерб от их действий превысил 100 тыс. рублей.