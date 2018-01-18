Ярославль, 18 января, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославской области подписано региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2018−2020 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com На минимальную зарплату не разгуляешься

Представители правительства Ярославской области, регионального объединения работодателей, организации профсоюзов заключили соглашение, согласно которому с 1 января 2018 года устанавливается минимальная заработная плата. Цифры были определены с учетом социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Для работников организаций внебюджетной сферы минимальная зарплата установлена в размере 10 469 рублей, а для работников государственных и муниципальных учреждений — 9489 рублей.

В размер минимальной зарплаты включается тарифная ставка, оклад, базовый оклад, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

Соглашение распространяется на работников и работодателей на территории Ярославской области, за исключение тех организаций, чья деятельность финансируется из федерального бюджета.