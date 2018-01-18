Москва, 18 января, 2018, 13:56 — ИА Регнум. Киевский парламент принял «закон о войне с Россией», чтобы придать своим диверсионно-провокационным действиям бледное подобие легитимности, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Украинский парламент принял президентский закон о реинтеграции Донбасса, документ теперь должен подписать глава государства.

«Реинтеграция Донбасса» для Киева — пустой лозунг, отметил парламентарий. Также закон закрепляет право Киева на продолжение террористической активности против донбасских народных республик, указал депутат Госдумы.

«По своей сути так называемое «украинское государство» — международная террористическая организация, окопавшаяся у границ России», — написал Журавлёв в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятый радой закон дает президенту Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В Совфеде считают принятый закон «идеологической мишурой», с его принятием ничего не изменится, полагает член Совфеда Франц Клинцевич.