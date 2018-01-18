Ярославль, 18 января, 2018, 13:53 — ИА Регнум. Возглавивший департамент территориальной безопасности мэрии Ярославля Тимур Полынцев ранее служил в силовых ведомствах в Петербурге и Москве. В мэрии Ярославля корреспонденту ИА REGNUM рассказали о послужном списке нового чиновника. Озвученная биография довольно скупа.

Мэрия Ярославля Тимур Полынцев

«Проходил службу в следующих организациях: Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Ленинградской области; Управление Госнарконтроля России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков; Управление Федеральной налоговой службы Московской области; служба в органах внутренних дел РФ и Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.