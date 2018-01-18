Калуга, 18 января, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня, 18 января, состоялось очередное заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы Калуги под председательством Константина Сотскова. Были одобрены поправки в бюджет города на 2018 год.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Заседание комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы Калуги 18.01.2018

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная и расходная части бюджета остаются без изменений, производится перераспределение средств экономии, полученной в ходе проведения конкурсных процедур. Пять миллионов рублей будет выделено на рекультивацию полигона ТБО.

2,6 млн. рублей выделяется на мероприятия по созданию и содержанию объектов благоустройства, 1,3 млн. рублей — на ремонт дорог, 1,9 млн. рублей — на ремонт и замену остановочных павильонов и ремонт посадочных площадок. 160 тысяч рублей будет направлено на оказание услуг по управлению автоматизированной системой наружного освещения. 104 тысячи рублей выделяется на реализацию программы «Гражданская инициатива».

Фото пресс-службы городской думы Калуги Константин Сотсков на Заседании комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Городской думы Калуги 18.01.2018

Депутаты одобрили поправки в Правила застройки и землепользования города Калуги. Поправки предусматривают приведение правил в соответствие с генеральным планом города и введение новых классификаторов. Были заслушаны отчёты управления финансов и управления экономики и имущественных отношений.

Управление экономики и имущественных отношений в 2017 году осуществляло координацию экономической деятельности муниципальных унитарных предприятий. Всего в муниципальном секторе экономики Калуги было занято свыше 2,2 тысячи человек, оборот сектора в прошедшем году составил 3,1 млрд. рублей.

Муниципальными предприятиями в бюджете всех уровней и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Отчисления от чистой прибыли в бюджет города составили 1,8 млн. рублей.

На реализацию программы «Развитие сельского хозяйства» в 2017 году было выделено 5,9 млн. рублей. Средства были направлены на субсидирование производителей сельскохозяйственной продукции.

Председатель бюджетного комитета Константин Сотсков предложил поддержать также малые фермерские хозяйства, не подпадающие под условия субсидирования. Вопрос будет проработан специалистами управления экономики, возможно субсидии фермерам будут предоставлены как субъектам малого предпринимательства.

На программу «Развитие туризма» было направлено 282 тысячи рублей. В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на выплату субсидий было выделено 5 миллионов рублей. Управлением финансов в 2017 году было обеспечено исполнение плановых показателей собственных доходов бюджета, недопущение кассовых разрывов и обеспечение сбалансированности бюджета, своевременное исполнение долговых обязательств. Отчёты были приняты к сведению.

Депутаты также поддержали предложения о награждении знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» депутат Законодательного собрания Карпа Диденко и директора Центра занятости населения города Калуги Василия Кузнецова.