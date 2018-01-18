Симферополь, 18 января, 2018, 13:36 — ИА Регнум. Разыскиваемый крымским управлением ФСИН житель Украины, который надругался над российским флагом, был задержан в Крыму 18 января, передает РЕН-ТВ со ссылкой на пограничное управление ФСБ РФ по республике.

Задержание

«Мужчине вменяется в вину надругательство над государственным гербом и флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ), что наказывается лишением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок», — говорится в сообщении.

Задержание украинца произошло в районе пропускного пункта «Армянск» на границе России и Украины во время проверки документов.

Розыск нарушителя был объявлен в октябре 2017 года.

Ранее в Крыму был задержан житель Украины, который попытался проникнуть на территорию республики по фальшивому паспорту.

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