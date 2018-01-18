Москва, 18 января, 2018, 13:23 — ИА Регнум. С принятием верховной радой закона о реинтеграции Донбасса ничего не изменится, закон не более чем идеологическая мишура. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Украинский парламент принял президентский закон о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226. Закон теперь должен подписать глава государства.

«Закон — не более чем идеологическая мишура, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. С его помощью не решить ни одной проблемы», — заявил Клинцевич, отметив, что Россия будет продолжать настаивать на неукоснительном выполнении украинской стороной Минских договоренностей как обязательном условии мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Так называемые страсти вокруг закона о Донбассе — это «буря в стакане воды», «с его принятием, по сути, ничего не изменится», отметил сенатор.

«Появились только новые термины. Что же касается широкомасштабной войны в Донбассе, то Киев не начинал ее вовсе не потому, что не было соответствующего закона. Украинская власть всё-таки смогла докумекать, что эта война неизбежно закончится ее жестоким поражением, а затем и крахом», — указал парламентарий.

Статья о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая стала бы единственной серьезной новацией закона, в него не вошла, констатировал он.

«Депутатам, видимо, в доступной форме объяснили, чем это грозит, прежде всего, самой Украине, для которой наша страна по-прежнему остается главным торговым партнером», — сказал сенатор.

Принятый радой закон дает президенту Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. Также в законе неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», а Россию называют страной-агрессором.

Одной из ключевых норм закона стало установление уголовной ответственности для всех граждан, которые «принимают участие в вооруженной агрессии РФ» и «вовлечены в работу оккупационных администраций».