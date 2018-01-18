Донецк, 18 января, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В ходе обмена пленными Украина постоянно пытается обмануть и смошенничать, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко, сообщает 18 января проект WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По его словам, позиция Киева по вопросу второго этапа обмена пленными остается туманной. Несмотря на внешнюю определенность, украинская сторона норовит обмануть и подставить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР).

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«Позиция и поведение Киева в вопросах обмена — это ад и морок! Если говорить простым языком, то это обман, подлоги, мошенничество, взятие заложников, закладка будущих конфликтов и так далее», — сказал Захарченко.

Он отметил, что сегодня республики не могут доверять Украину, в частности после последнего обмена пленными. Тем не менее ДНР готова полностью соблюдать достигнутые договоренности.

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«У нас всё просто: объявили количество пленных, подлежащих обмену, и передали. Всё», — подытожил Захарченко.

Напомним, обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной состоялся 27 декабря 2017 года. Изначально предполагалось, что обмен пройдет по формуле «74 на 306», однако в последний момент Киев изменил свое решение. В итоге Украина передала только 237 пленных.