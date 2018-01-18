Воронеж, 18 января, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В центре Воронежа найдено три погребения, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. Сообщение о находке появилось в группе Вконтакте «Центра сохранения культурного наследия Черноземья» 18 января.

Марина Каширская ИА REGNUM Реконструкция Советской площади началась в июне 2017 года

«В ходе археологических работ на Советской площади, практически на том месте, где стоял памятник Кольцову, было найдено три погребения II тыс. до н.э. (срубная археологическая культура)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Советской площади в центре Воронежа стартовала в июне 2017 года — сразу после завершения мероприятий очередного Платоновского фестиваля искусств. Проект реконструкции предполагает разделение площади на функциональные зоны, озеленение территории, в том числе, высадку яблоневого сада. Тогда же, летом, с площади был демонтирован памятник поэту Алексею Кольцову, установленный в 1976 году — сначала напротив Покровской церкви, а затем, в 1997 году, рядом со зданием Театра драмы имени Кольцова.

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В начале процесса реконструкции площади разразился скандал. Еще до того, как на площадку зашли строители, при проведении культурно-исторической экспертизы появились предположения, что на месте могли жить люди еще в I тыс. до н. э., то есть во времена, относящиеся к скифо-сарматской эпохе. В июне 2017 года на этом месте провели археологическую разведку, был заложен археологический шурф, в нем специалисты нашли части керамических гончарных предметов, фарфоровой посуды, фаянсовых изделий, в том числе и фрагмент стенки лепного сосуда, который и позволил предположить, что здесь могло находиться поселение I тыс. до н. э.

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Тогда эксперты рекомендовали провести на участке археологические наблюдения — они опасались, что уникальный культурный слой может быть разрушен при строительстве и попросту окажется на свалке. Члены Центра сохранения культурного наследия Черноземья обратились в прокуратуру, а также мэрию и Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

В итоге археологов на площадку допустили. Кстати, именно археологические исследования называли «сдерживающим фактором» темпов реконструкции площади осенью прошлого года. В декабре, после приостановки строительных работ, археологи приступили ко второму этапу исследования территории.

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