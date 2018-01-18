В центре Воронежа найдены погребения второго тысячелетия до нашей эры
Воронеж, 18 января, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В центре Воронежа найдено три погребения, датируемые вторым тысячелетием до нашей эры. Сообщение о находке появилось в группе Вконтакте «Центра сохранения культурного наследия Черноземья» 18 января.
«В ходе археологических работ на Советской площади, практически на том месте, где стоял памятник Кольцову, было найдено три погребения II тыс. до н.э. (срубная археологическая культура)», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция Советской площади в центре Воронежа стартовала в июне 2017 года — сразу после завершения мероприятий очередного Платоновского фестиваля искусств. Проект реконструкции предполагает разделение площади на функциональные зоны, озеленение территории, в том числе, высадку яблоневого сада. Тогда же, летом, с площади был демонтирован памятник поэту Алексею Кольцову, установленный в 1976 году — сначала напротив Покровской церкви, а затем, в 1997 году, рядом со зданием Театра драмы имени Кольцова.
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В начале процесса реконструкции площади разразился скандал. Еще до того, как на площадку зашли строители, при проведении культурно-исторической экспертизы появились предположения, что на месте могли жить люди еще в I тыс. до н. э., то есть во времена, относящиеся к скифо-сарматской эпохе. В июне 2017 года на этом месте провели археологическую разведку, был заложен археологический шурф, в нем специалисты нашли части керамических гончарных предметов, фарфоровой посуды, фаянсовых изделий, в том числе и фрагмент стенки лепного сосуда, который и позволил предположить, что здесь могло находиться поселение I тыс. до н. э.
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Тогда эксперты рекомендовали провести на участке археологические наблюдения — они опасались, что уникальный культурный слой может быть разрушен при строительстве и попросту окажется на свалке. Члены Центра сохранения культурного наследия Черноземья обратились в прокуратуру, а также мэрию и Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области.
В итоге археологов на площадку допустили. Кстати, именно археологические исследования называли «сдерживающим фактором» темпов реконструкции площади осенью прошлого года. В декабре, после приостановки строительных работ, археологи приступили ко второму этапу исследования территории.
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