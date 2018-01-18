Киев, 18 января, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Законопроект о «реинтеграции» Донбасса был принят 18 января Верховной радой во втором и окончательном чтениях, сообщает УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Согласно сообщению, закон, как и предполагалось, объявляет Россию «страной-агрессором», а Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) — «оккупированными территориями». Закон поддержали 280 депутатов Верховной рады.

Читайте также: Закон о «реинтеграции» Донбасса — «танцы на человеческой крови»

Законопроект определяет, что отныне границы «оккупированных территорий» будет определять президент Украины совместно с минобороны Украины и Генштабом ВСУ. При этом в законе не указывается, когда именно началась гражданская война в Донбассе.

Одним из ключевых пунктов закона стало установление уголовной ответственности для всех граждан, которые «принимают участие в вооруженной агрессии РФ» и «вовлечены в работу оккупационных администраций». Таким образом, даже слесарь, работающий в ЖЭКе в ДНР, может быть привлечен украинскими властями к уголовной ответственности.

Читайте также: Порошенко: Минские соглашения должна выполнять Россия

Также руководить всей военной операцией в Донбассе будет командующий объединенных сил через объединенный оперативный штаб ВСУ, а все действия командующего будут определяться президентом Украины. То есть президент Украины Петр Порошенко фактически оказывается наделен неограниченными полномочиями для ведения войны против собственных граждан в Донбассе.

Напомним, рассмотрение законопроекта о «реинтеграции» Донбасса не один раз откладывалось, но, в конце концов, депутаты Верховной рады его приняли.