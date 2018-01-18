Иркутск, 18 января, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Допингом ради получения высоких достижений (и денег) спортсменов начинают кормить в юношеском возрасте. Об этом на правах анонимности сообщил ИА REGNUM один из бывших легкоатлетов, комментируя недавний скандал в Иркутске, где после прибытия допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с соревнований по различным причинам (а то и вовсе без оных) снялись 36 атлетов.

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края Скандальный Чемпионат и первенство СФО по лёгкой атлетике в Иркутске

Бывшим N. стал как раз из-за нежелания принимать допинг.

«Мораль истории не в том, что кто-то получает почет и материальные блага за счёт применения допинга, а в том, что честные спортсмены уходят из спорта, так как не видят смысла в таком соперничестве», — отметил собеседник. По его словам, подобных историй в спорте происходит очень много.

К примеру, новосибирский легкоатлет, медалист зимнего чемпионата Европы-2002 Евгений Печенкин дважды дисквалифицировался за употребление допинга. В 2002 году «Советский спорт», в частности, информировал, что в анализе спортсмена, взятом за девять дней до начала чемпионата, обнаружен запрещенный препарат норандростерон. После пожизненной дисквалификации спортсмен перешёл работать в бобслей, но и там попался. А в 2010 он стал одним из тренеров сборной России по конькобежному спорту.

Мог ли человек, который сам потреблял препараты для улучшения достижений, рекомендовать делать тоже самое своим подопечным? И какое наказание за подобное «подстрекательство» положено? Статья 230.1 УК РФ «Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте» введена федеральным законом только в ноябре 2016 года. Тренеру, врачу или другому специалисту в области физкультуры и спорта, который дал спортсмену независимо от его согласия запрещенную субстанцию, грозит штраф до одного миллиона рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до одного года с запретом работать на определенных должностях или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет. Но очевидно, уличить виновного — задача не из простых: проверка, уголовное дело, следствие, утверждение обвинения в прокуратуре, суд.

Над законодательством в этой области ещё работать и работать. Кстати, никто не счёл необходимым отозвать из Совета Федерации прославленную легкоатлетку, многократную чемпионку мира, Европы и России Татьяну Лебедеву, дисквалифицированную за допинг в январе 2017 года.

О проблеме допинга вспоминали недавно и в связи со смертью знаменитого штангиста Наима Сулейманоглу, страдавшего болезнью печени. «Советский спорт» напоминает: именно этот орган больше всего страдает при приеме большинства запрещенных препаратов.

«Нет, конечно, Сулейманоглу или «карманного Геркулеса» — так его прозвали из-за невообразимой силы и маленького роста (147 см) — никто и никогда не ловил за руку. Но юность самого спортсмена и его карьеры пришлась как раз на то время, когда в Болгарии штангисты ели допинг пачками. Впрочем, не только в Болгарии. Весь социалистический лагерь находился под влиянием государственной поддержки искусственной стимуляции спортсменов для достижения выдающихся результатов в борьбе с загнивающими капиталистами. Об этом свидетельствуют, в частности, опубликованные архивы в ГДР. По особому распоряжению партии врачи кормили спортсменов «витаминами», которые улучшали результаты, но подрывали здоровье. У многих атлетов со временем начались проблемы со здоровьем: от бесплодия до цирроза печени и сердечной недостаточности», — пишет коллега Вадим Анисимов.

Напомним, руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт весной 2016 года в интервью ИА REGNUM признавался, что когда спортсмен попадается на допинге, то тихонько уходит в тень, а полученные за победу деньги (премиальные дают не только спортсменам, но и всей команде — тренерам, специалистам) назад никто не забирает.

«Ведь не секрет, бывает так, что спортсмен-подросток показывает сумасшедшие результаты, а с переходом во взрослый спорт о нем ничего не слышно. Потому, что юные и молодые спортсмены — они практически не проверяются на допинг. А зарплата детского тренера во многом зависит от того, какие результаты спортсмен покажет в детско-юношеском возрасте. Ему за это присваивают категорию, определяют премиальные. Поэтому детский тренер иногда идет на эти нарушения, связанные с запрещенными препаратами», — отмечал Владимир Альт. От получения наград, по его словам, зависит размер финансирования, субсидий, зарплаты и командировки за рубеж.

Так что судя по всему, скандал, произошедший на чемпионате и первенство Сибирского федерального округа (СФО) по лёгкой атлетике, в Иркутске положил лишь начало последующим разоблачениям на соревнованиях регионального уровня. А строчки из песни Владимира Высоцкого про прыгуна в длину обретают новый смысл:

Ох, приходится до дна её испить —

Чашу с ядом вместо кубка я беру,

Мне стоит только за черту переступить,

Как превращаюсь в человека-кунгуру…