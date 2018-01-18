Рязань, 18 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Рязанской области может быть увеличено количество дней в году, когда запретят продажу алкоголя. Как сообщила пресс-служба правительства региона, жителям области предстоит самим решить, в какие дни будет введен запрет. Для этого с 29 января по 2 февраля на Бизнес-портале Рязанской области будет проводиться опрос.

Марина Каширская ИА REGNUM Алкоголь

Опрос будет проведен в рамках исполнения поучения вице-губернатора Игоря Грекова. 7 ноября на заседании правительства он поручил утвердить на 2018 год перечень дат, в которые запрещается продажа спиртных напитков на территории региона, и длительность таких периодов.

«Результаты опроса будут размещены на официальном сайте министерства промышленности и экономического развития Рязанской области», — сообщили пресс-служба.

Сейчас в регионе установлено пять дней, в которые запрещена продажа алкоголя. Это День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и Международный день студентов (17 ноября).

ИА REGNUM отмечает, что, по данным Росстата, в январе-ноябре 2017 года в Рязанской области от случайных отравлений алкоголем умерли 63 человека. Печальная статистика по сравнению с 2016 годом ухудшилась: в 2016-м по этой же причине умерли 53 человека.

При этом в Белгородской области случаев смерти от отравления алкоголем, по данным Росстата, выявлено 16, в Курской — 25, в Липецкой — 73, в Орловской — только 38. В Брянской области зафиксировано 83 таких случая, во Владимирской — 107, в Костромской — 86. Лидером остается Воронежская область. Здесь, по данным Росстата, за девять месяцев 2017 года от алкоголя скончались 228 человек. В 2016 году — 299.