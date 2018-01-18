Москва, 18 января, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Портал одного окна, который станет персональным ассистентом при взаимодействии граждан с любыми органами государственного управления в России, начал работать по адресу gov.gosuslugi.ru.

Minsvyaz.ru Единый портал

Указанный портал станет заменой основного сайта gov.ru, который сосредоточит информацию об органах госвласти и заменит разрозненные сайты российских министерств и ведомств.

«Мы хотим, чтобы взаимодействие с государством было ориентировано на решение задач человека и заботу о нем, занимало минимум времени, не требовало специальных знаний и долгих поисков», — говорится о целях создания на страницах проекта.

Из ролика-презентации на сайте следует, что пользователи портала смогут обращаться к информации путем текстовых или голосовых вопросов. Сервис окажет помощь в случаях, когда нужно вызвать участкового, записаться на прием к врачу, заплатить налоги или произвести другие действия.

«Более 7 000 государственных сайтов не связаны друг с другом: имеют разную структуру, навигацию, дизайн, информационное наполнение и дублируют функционал. Это сложно для человека и дорого для государства», — объясняется в презентации.

В настоящее время «портал одного окна» содержит сведения 21 министерства, 62 ведомств и 11 сайтов, которые структурированы в каталог.

Обновленная версия создана при участии «Ростелекома» как оператора портала Gosuslugi.ru. Также в списке партнеров проекта указаны «Лаборатория Артема Геллера», AIC и «дочка» «Ростелекома» «РТ Лабс».

Ранее замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев сообщал, что бета-версия портала начнет работать в феврале 2018 года, на его обслуживание в год потребуется около 200 млн рублей инвестиций.