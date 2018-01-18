Якутск, 18 января, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева уведомили о низком качестве работы правоохранительных органов Якутии. Поводом для обращения стало пока безрезультатное расследование дела об удерживании гражданки Филиппин Ракель Фаброз владелицей клининговой фирмы Якутска и её супругом, который до этого инцидента являлся заместителем начальника Управления экономической безопасности города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мвд.рф Полиция России

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Письмо Колокольцеву написал сопредседатель якутского отделения «ОПОРЫ России» Афанасий Алексеев, в квартиру которого пришла филиппинка, сбежав из квартиры, в которой её насильно заперли работодатели, препятствуя таким образом намерению перейти на работу в другую фирму. Инцидент произошёл в феврале прошлого года, но фирма, владельцы которой тогда так поступили с жительницей другой страны, продолжает работу, писали ранее региональные СМИ.

О своём обращении к Колокольцеву Афанасий Алексеев рассказал «Якутия.инфо». Он просит министра внутренних дел поручить повторно провести проверку и сообщить об ее результатах лично ему и общественности Республики Саха (Якутия) через СМИ.

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«Многие вопросы отпали бы сами по себе, если сотрудники ДСБ МВД РФ проверили все исходящие и входящие звонки в период времени с 9 часов 10 минут до 9 часов 30 минут 12 февраля 2017 года с телефонов, которыми пользовались супруги, которым принадлежит клининговая фирма, и весь дежурный наряд полиции. Или эти самые простейшие элементы оперативно-разыскной деятельности не под силу работникам центрального аппарата?» — удивлён автор письма.

Афанасий Алексеев видит в действиях полиции в тот день, когда к нему за помощью обратилась гражданка Филиппин, «предательство интересов службы и двурушничество с преступными элементами со стороны работников полиции дежурной смены, которые подвергли мою жизнь и жизнь моей семьи и потерпевшей филиппинки огромной опасности».

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«Позже прибыл дежурный наряд полиции, и сработали из рук вон плохо, показав нам, гражданским лицам, образец разгильдяйства и круговой поруки», — также рассказывает Колокольцеву Афанасий Алексеев, возмущённый тем, что ни один из руководителей подполковника, причастного к инциденту с филиппинкой, не только не был уволен, но и не привлекался к дисциплинарной ответственности.

«Это заставляет население республики усомниться в добропорядочности и надежности полиции, теперь ни у кого нет уверенности, что вместо блюстителей порядка к вам не явятся преступники, на которых жалуется гражданин. Мне горько осознавать, что я теряю веру в полиции как оплот законности и правопорядка, что она придет на помощь любому человеку и окажет ему своевременную и профессиональную помощь и защиту», — высказывает в своём обращении опасения сопредседатель якутского отделения «ОПОРЫ России».

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с гражданкой Филиппин Ракель Фаброз произошёл в феврале 2017 года. Женщина решила перейти на работу в другу компанию из-за задержки зарплаты, но владелица фирмы, которую она собиралась покинуть, вместе с мужем, подполковником полиции, насильно удерживали её в квартире. Филиппинка сбежала от бывших работодателей, выпрыгнув из окна и сломав ногу и позвоночник, но умудрилась добраться то квартиры Афанасия Алексеева, у которого убирала 1,5 года.

Мужчина сразу позвонил в полицию, и через 15 минут приехали люди в форме. Они собирались увезти филиппинку, но Алексеев не дал этого сделать, вытолкнув их из квартиры. Во время потасовки с полицейского слетела куртка, у него выпала зарплатная карта на имя того самого подполковника полиции, который вместе с женой удерживал женщину. «Получается, в полиции кто-то проинформировал его о моем обращении», — сделал тогда вывод Афанасий Алексеев.

После этого инцидента подполковника из полиции уволили, но дальше этого расследование не пошло. Клининговая фирма, в которой произошёл этот скандал, успешно работает до сих пор.

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