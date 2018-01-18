Киев, 18 января, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Государственный украинский «Приватбанк» мог быть причастным к «отмыванию» «денег Януковича», заявил 17 января генеральный прокурор Украины (ГПУ) Юрий Луценко, сообщает «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

По его словам, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) может задать руководству «Приватбанка» вопросы о роли банка в «отмывании» денег, принадлежащих экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его команде.

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«Исключать то, что вопросы будут заданы, не могу», — подчеркнул Луценко.

Напомним, весной 2017 года ГПУ конфисковала $1,5 млрд со счетов команды Януковича. Деньги были перечислены, заявил Луценко, на счет государственной казначейской службы Украины через «Ощадбанк».

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Однако в январе 2018 года издание Al Jazeera опубликовало решение украинского Краматорского районного суда, в котором говорится о компаниях, причастных к хищению $1,5 млрд. Эти компании содействовали с 2012 по 2014 годы выводу указанных средств в офшоры. Среди компаний были названы фирмы, принадлежащие экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и президенту Украины Петру Порошенко.