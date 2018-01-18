Генпрокуратура Украины: «Приватбанк» мог «отмывать» «деньги Януковича»
Киев, 18 января, 2018, 11:40 — ИА Регнум. Государственный украинский «Приватбанк» мог быть причастным к «отмыванию» «денег Януковича», заявил 17 января генеральный прокурор Украины (ГПУ) Юрий Луценко, сообщает «112 Украина».
По его словам, генеральная прокуратура Украины (ГПУ) может задать руководству «Приватбанка» вопросы о роли банка в «отмывании» денег, принадлежащих экс-президенту Украины Виктору Януковичу и его команде.
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«Исключать то, что вопросы будут заданы, не могу», — подчеркнул Луценко.
Напомним, весной 2017 года ГПУ конфисковала $1,5 млрд со счетов команды Януковича. Деньги были перечислены, заявил Луценко, на счет государственной казначейской службы Украины через «Ощадбанк».
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Однако в январе 2018 года издание Al Jazeera опубликовало решение украинского Краматорского районного суда, в котором говорится о компаниях, причастных к хищению $1,5 млрд. Эти компании содействовали с 2012 по 2014 годы выводу указанных средств в офшоры. Среди компаний были названы фирмы, принадлежащие экс-главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и президенту Украины Петру Порошенко.