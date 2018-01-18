Владимир, 18 января, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура проведет проверку деятельности АО «Владимирпассажиртранс», 100% акций которого принадлежит мэрии Владимира. Обращение в ведомство направили местные коммунисты, которые считают, что на предприятии массово нарушаются права работников.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троллейбус во Владимире

В частности, сотрудники предприятия якобы жалуются, что работать приходится без выходных, причем смена начинается в пять утра, а заканчивается только в полночь.

Как сообщила газета «Аргументы и факты — Владимир», сейчас Генпрокуратура уже ответила авторам обращения, сообщив, что часть вопроса была переадресована в областную прокуратуру.

ИА REGNUM напоминает, что «Владимирпассажиртранс» сейчас находится в плачевном состоянии. По данным на октябрь 2017 года, предприятие имело достаточно большие долги. К примеру, задолженность перед Владимирским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за электричество равнялась 21,4 млн рублей. Кроме того, «Владимирпассажиртранс» был должен 9,8 млн рублей различным поставщикам и 16 млн рублей Пенсионному фонду.

Тогда же сообщалось, что работники предприятия были готовы написать коллективную жалобу на условия труда. По данным местных СМИ, еще летом у рядовых сотрудников от зарплаты «отрезали» по 8—10 тысяч рублей. Кроме того, на предприятии ввели штрафы — даже за самое небольшое нарушение сотрудников серьезно ограничивают в деньгах.

В октябре также говорилось о том, что в городе есть нерентабельные маршруты. К примеру, №2, №11 и №12 — они приносят убыток в 8,5 млн рублей в год.

Между тем, в городских депутатов накопились вопросы к руководителю компании. В декабре руководитель фракции «Яблоко» в горсовете Дмитрий Кушпита заявил, что его не устраивает, что руководство предприятия, в частности гендиректор Михаил Кулибаба, не может отчитаться в расходовании денег и «плюет на депутатов». Несмотря на возмущение, депутаты одобрили выделение троллейбусам 76 млн рублей в 2018 году.