Ростов-на-Дону, 18 января, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Ростовская многоэтажка, пострадавшая 17 января от взрыва газовоздушной смеси, пригодна для проживания. К такому выводу пришли эксперты, исследовавшие кирпичное здание с помощью комплекса «Стрела-П». ИА REGNUM в городской администрации уточнили, что вода и электричество доступны всем, за исключением жильцов пятого этажа, где и прогремел взрыв. Также в доме пока не работает лифт, он деформирован ударной волной.

Rostov.sledcom.ru Пострадавший дом

В подъезде проводится монтаж окон. После этого специалисты восстановят оконные проёмы в пострадавших от ударной волны квартирах, заменят двери.

Напомним, около 06:00 17 января в доме №5/4, расположенном в переулке Забайкальском, произошёл пожар. Огонь полыхал в квартире на пятом этаже. Очевидцы сообщают, что перед этим был слышен хлопок. Предположительно, причиной взрыва послужила утечка газа из-за неподключенного к плите шланга. Владелец квартиры погиб на месте. Ударной волной были также повреждены и другие квартиры.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали около 50 человек, в том числе 15 детей. Для них был развёрнут пункт временного размещения в школе №56. Большая часть жильцов временный кров нашла у родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту гибели мужчины во время взрыва газовоздушной смеси возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.