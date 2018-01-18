Ярославль, 18 января, 2018, 10:57 — ИА Регнум. План ремонта дорог в Ярославской агломерации по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год претерпел изменения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Окончательный список дорог опубликовал 17 января губернатор области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Дорога

Наибольшие изменения в областном центре. Так из первоначального списка программы пропали Волжская набережная, улицы Карла Либкнехта, Розы Люксембург, Кудрявцева, Рыкачева, Пионерская, 2-я Красноперевальская, Куропаткова, Красноперевальский переулок и Школьный пр-д. Зато добавилась улица Чкалова — центральная магистраль Ленинского района. Вероятно, логика изменений предполагает ремонт одной большой и загруженной улицы вместо ряда маленьких.

Программа предполагает и ремонт дорог вокруг Ярославля. Здесь список изменился незначительно. Из него исчезла только дорога «Туношна — Бурмакино». Совпадение или нет, но именно эта дорога ведет к деревне и коттеджному поселку Твердино. Как ранее сообщали ряд СМИ, именно там находится земельный участок, принадлежащий мэру Ярославля Владимиру Слепцову, на котором журналисты обнаружили комплекс зданий, охарактеризованный как «поместье». Совпадение или нет, но именно 17 января губернатор Дмитрий Миронов подверг мэра Ярославля резкой критике на заседании правительства области.

Начиная с 1990-х годов Твердино служило своеобразной «Ярославской Рублевкой» — там находились дачи и дома местной элиты. Дорога, помимо Твердина ведущая в крупное село Бурмакино, никогда не отличалась качеством. Так именно на ней в 2008 году экс-мэр Ярославля Виктор Волончунас насмерть сбил на своем автомобиле жителя села Лютово Александра Смолкова, одной из причин ДТП называлась плохая видимость.

Кроме градоначальника, нынешних и бывших чиновников и бизнесменов хорошей дороги не дождутся работники муниципального сектора, отдыхающие в муниципальном санатории «Ясные зори», а также все ярославцы, отправляющие детей на отдых в единственный муниципальный детский лагерь имени Матросова. Дорога «Туношна — Бурмакино» ведет также и к этим социальным объектам.