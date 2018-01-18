Поронайск , Сахалинская область, 18 января, 2018, 11:09 — ИА Регнум. На Сахалине продолжают расти цены на топливо. Литр солярки уже продаётся по 54 рубля, АИ-92 — по 50, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Расценки на автомобильное топливо на АЗС Поронайска, Сахалин

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В сахалинском Поронайске жители возмущены необъяснимым ростом цен на автомобильное топливо. На АЗС ООО «РН — Востокнефтепродукт» литр АИ-92 стоит 50 рублей, литр дизельного топлива 54 рубля, литр АИ-95 (Премиум) — 52 рубля.

Жители не понимают, почему в нефтедобывающем регионе цены на бензин — самые высокие в стране.

«Это предел? Нет, это не предел. Ещё немного и автомобиль можно будет убирать в гараж, заправляться за такие деньги мало кто сможет. Когда ж это кончится уже, а?!», — пишут жители в обращениях в Дальневосточную редакцию ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, необъяснимое подорожание, а также бесконечные перебои с поставками топлива на Сахалине начались ещё в декабре 2017 года, а в Курильске его нет с осени. Там литр АИ — 92 продают по 90 рублей частники, которые доставляют топливо из Владивостока в контейнерах. На новогодних праздниках в портовом Холмске топливо с АЗС исчезло совсем. И там ситуация имела место не в первый раз — ранее в городе уже выстраивались километровые очереди на заправках. В Южно-Курильске цена на АИ-92 подскочила до 61,5 рубля, на соляру до 64,5 рубля. На некоторых АЗС цена достигает 70 рублей.