Норильск, Красноярский край, 18 января, 2018, 10:33 — ИА Регнум. В Норильске из-за морозов отменены традиционные крещенские купания. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

На 18 января в городе объявлено штормовое предупреждение. Намеченное на этот день крещенское купание проводиться не будет.

Место для погружений в Норильске находится на озере Долгое. В мэрии отметили, что «категорически не рекомендуют» жителям входить в открытую воду — это грозит обморожениями и другими ЧП.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Норильске похолодает до −50…−52 градусов Цельсия. Населению рекомендовано поменьше находиться на улице и избегать пользования личным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Магадане традиционные крещенские купания отменили из-за тонкого льда. В Якутске, несмотря на холода в — 45 градусов, готовятся к погружениям в открытую купель.

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