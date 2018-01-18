Вашингтон, 18 января, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил не отказываться от идеи построить стену на границе с Мексикой, однако поменял свое отношение к финансированию проекта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли.

Американо-мексиканская стена

Он пояснил, что Трамп предположил, что деньги можно получить не напрямую от мексиканского правительства, а, например, через НАФТА или оплату виз. Стоимость строительства в Белом доме оценили в сумму до $20 млрд.

Говоря о взглядах Трампа на проблему строительства стены, Келли подчеркнул, что они «продолжают эволюционировать». В настоящее время, напомним, США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

У партнеров США есть опасения, что Вашингтон может еще до завершения переговоров их покинуть — пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Трампа.

Кроме того, отметил Келли, со времен президентской гонки Трамп поменял взгляды не только по поводу строительства стены: он «изменил взгляды на ряд вопросов. Говоря о смене позиции Трампа, глава аппарата констатировал, что «вести избирательную кампанию и руководить — это разные вещи».

«Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико, но не непосредственно от правительства», — заключил Келли.

Ранее Трамп подписал указ о постройке стены, он поставил свою подпись под документом почти сразу после инаугурации — 25 января 2017 года. Средства на стройку Конгресс так до сих пор и не выделил. Спустя год, в январе 2018 года, Трамп вновь обратился к Конгрессу, запросив $18 млрд на начальный этап сооружения стены.

На эти деньги за десять лет планируется возвести 508,6 километров дополнительных ограждений, а также укрепить 655 километров уже существующих.