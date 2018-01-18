Трамп изменил позицию по стене на границе с Мексикой
Вашингтон, 18 января, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил не отказываться от идеи построить стену на границе с Мексикой, однако поменял свое отношение к финансированию проекта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли.
Он пояснил, что Трамп предположил, что деньги можно получить не напрямую от мексиканского правительства, а, например, через НАФТА или оплату виз. Стоимость строительства в Белом доме оценили в сумму до $20 млрд.
Говоря о взглядах Трампа на проблему строительства стены, Келли подчеркнул, что они «продолжают эволюционировать». В настоящее время, напомним, США, Канада и Мексика ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).
У партнеров США есть опасения, что Вашингтон может еще до завершения переговоров их покинуть — пересмотр НАФТА были одними из ключевых предвыборных обещаний Трампа.
Кроме того, отметил Келли, со времен президентской гонки Трамп поменял взгляды не только по поводу строительства стены: он «изменил взгляды на ряд вопросов. Говоря о смене позиции Трампа, глава аппарата констатировал, что «вести избирательную кампанию и руководить — это разные вещи».
«Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико, но не непосредственно от правительства», — заключил Келли.
Ранее Трамп подписал указ о постройке стены, он поставил свою подпись под документом почти сразу после инаугурации — 25 января 2017 года. Средства на стройку Конгресс так до сих пор и не выделил. Спустя год, в январе 2018 года, Трамп вновь обратился к Конгрессу, запросив $18 млрд на начальный этап сооружения стены.
На эти деньги за десять лет планируется возвести 508,6 километров дополнительных ограждений, а также укрепить 655 километров уже существующих.