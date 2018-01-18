Грозный, 18 января, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал задержание и арест правозащитника Оюба Титиева. Выступление Кадырова транслировала ЧГТРК «Грозный».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Чеченский лидер выразил удивление, что международные организации вступились за главу грозненского отделения правозащитной организации «Мемориал». Титиева он назвал «наркоманом с анашой», которого поймали полицейские.

Кадыров отметил, что «наркоманов в Чечне ловили тысячами», однако за них не заступались ни Госдепартамент США, ни другие зарубежные структуры. Если человек употребляет наркотики, его задерживают, напомнил он.

«Мы ловим людей, которым 60, 70 лет за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — сказал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, представителя правозащитной организации «Мемориал» Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. В его автомобиле был найден пакет с примерно 180 г марихуаны.

Против Титиева возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в особо крупных размерах. 11 января Шалинский городской суд арестовал правозащитника на два месяца. На суде Титиев заявил, что наркотики ему подбросили.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов усомнился в причине задержания Титиева и направил соответствующий запрос в Следственный комитет. Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс призвали освободить правозащитника.

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