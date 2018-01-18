Москва, 18 января, 2018, 10:06 — ИА Регнум. На торгах 17 января в моменте котировки Brent достигали восьмидневных минимумов на отметке $68,55, однако снова смогли привлечь спрос на спадах и вернулись на исходные позиции, все-таки отстояв отметку $69, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Предлогом для входа игроков с новыми покупками послужили слова министра нефти Кувейта о том, что на предстоящей встрече технического комитета ОПЕК+ 21 января варианты выхода из сделки по ограничению добычи обсуждаться не будут», — отметил эксперт.

Учитывая, что в последние дни на рынке стали усиливаться спекуляции на тему преждевременного сворачивания соглашения, отступление этих страхов было очень уместным для актива, который отчаянно сопротивляется усугублению коррективных настроений.

«Тем не менее не исключено, что экспортеры все же могут мягко и тактично напомнить рынкам, что в июне этот щекотливый вопрос все же будет рассмотрен. Так что предстоящее событие так или иначе несет в себе риски и может вызвать повышение волатильности котировок в начале следующей недели», — полагает Мащенко.

В ближайшее же время игроки будут сфокусированы на данных министерства энергетики США по запасам. Если упадут запасы нефти и нефтепродуктов, а также добыча, Brent может с легкостью снова взять барьер $70.

«Однако с дальнейшими покупками инвесторы, скорее всего, будут соблюдать осторожность. В случае выхода неблагоприятной статистики медвежьи риски могут реализоваться масштабнее, нежели повышательные», — считает эксперт.

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