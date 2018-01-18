Смоленск, 18 января, 2018, 10:05 — ИА Регнум. В городе Смоленске пожарные борются с огнём в производственном цеху. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило рано утром 18 января.

skeeze Пожар

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Горит помещение на Краснинском шоссе. На место ЧП выехали восемь автоцистерн пожарно-спасательных частей. В настоящее время с огнём борются почти 30 человек личного состава МЧС.

На какой площади распространился огонь, не уточняется. Между тем сообщается, что пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания также неизвестны.

В чрезвычайном ведомстве не уточнили, в каком именно здании происходит горение, однако пользователи соцсетей сообщают, что пожар случился в цеху по производству пластиковых окон и дверей.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в Смоленске произошёл и летом 2017 года. Огонь вспыхнул в одном из цехов на втором этаже фабрики «Шарм». В результате происшествия погибла работница фабрики. Уголовное дело следователи возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).