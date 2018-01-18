Лос-Анджелес, США, 18 января, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Нашумевшую книгу журналиста Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» планируют экранизировать в США, сообщает 17 января The Hollywood Reporter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным издания, права на экранизацию книги приобрела группа Endeavor Content, образованная из двух дочерних фирм William Morris Endeavour и IMG. Сумма сделки составила семизначное число.

Экранизация, как ожидается, станет сериалом для показа в телевизионных сетях. Руководить съемками ленты будет сам Вулфф при поддержке ветерана 4-го канала и исполнительного директора Би-би-си Майкла Джексона.

Книга «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» посвящена работе президента США Дональда Трампа в первые месяцы после избрания и основана на основе данных источников внутри американской администрации.

Книга была анонсирована в ноябре 2017 года и сразу привлекла много внимания. Вышедшая сотнями тысяч экземпляров, книга была подвергнута жесткой критике Трампа. Он также обрушился на своего бывшего советника Стива Бэннона, который был одним из главных источников Вулффа.

На основе полученных от Бэннона сведений, Вулфф рассказал о попытках команды Трампа купить компромат на его оппонента на выборах Хиллари Клинтон и контактах представителей демократической партии с гражданкой России Натальей Весельницкой. Комментируя данное обстоятельство, американский президент заявил, что его бывший партнер после увольнения «потерял не только работу, но и рассудок».

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Менее чем за неделю после выхода книги издатель сообщал о реализации более 1,4 миллионов экземпляров книги и заказе 700 тысяч экземпляров, что сделало «Огонь и ярость» самой быстро-продаваемой книгой в жанре документальной прозы в истории компании.