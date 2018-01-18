Якутск, 18 января, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Несмотря на пятидесятиградусные морозы и параллельный выпуск памятки по действиям при обморожении, якутские МЧС-ники готовят проруби к крещенским купаниям и оборудуют «Крещенский городок». Как сообщается на портале регионального управления МЧС, уже произведён спуск в подготовленную купель-иордань специальной безопасной лестницы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Около оборудованных мест для купания будут дежурить спасатели, медики, полицейские и представители казачества. На территории «Крещенского городка» установлены палатки и ледяные скульптуры, расчищены подъездные пути.

Также спасатели выпустили памятку-предупреждение по безопасному поведению во время купаний. Перед тем как окунуться в прорубь необходимо разогреть тело, подходить к проруби следует в резиновой обуви, запрещается купаться в нетрезвом состоянии и подъезжать к купели на автомобиле.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Якутске и окрестностях оборудованы три купели. Также обустроен «Крещенский городок» на Зелёном Лугу. В 2017 году в оборудованную прорубь окунулись 43 тыс. жителей региона.