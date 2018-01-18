Лондон, 18 января, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Министр по проблеме одиночества появился в правительстве Великобритании. Новую должность ввела премьер-министр Тереза Мэй, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Назначили на пост «министра по одиночеству» заместителя министра по вопросам спорта и гражданского общества Трейси Крауч. Она займется проблемами 9 млн британцев — таково, по данным правительства, число тех, кто чувствует себя одиноко.

В их числе — пожилые люди и те, кто потерял близких. Примерно 50% британцев старше 75 лет — около 2 млн человек — живут одни. Около 200 тыс. людей старшего поколения признаются в том, что не общаются с родными и близкими по нескольку месяцев.

Как пояснила Мэй, правительство, благотворительные организации и предприниматели будут вместе работать над стратегией по решению проблемы одиночества. Ранее этим вопросом занималась депутат парламента Джоан Кокс, создавшая специальную комиссию по одиночеству.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года депутат Британского парламента Джоан Кокс погибла от рук праворадикального экстремиста Томаса Мэира. Парламентарий выступала против Brexit.

Читайте также: Работа Терезы Мэй: британским консерваторам назначили нового главу

А также: Мэй: кадровые перестановки в кабинете министров Великобритании неизбежны