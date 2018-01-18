Углич, Ярославская область, 18 января, 2018, 09:42 — ИА Регнум. Очередным городом, который войдет в туристический маршрут Золотое кольцо, может стать Углич, сообщает официальный портал органов власти Ярославской области.

Yarregion.ru Владимир Путин

Об этом стало известно 17 января по результатам встречи главы государства Владимира Путина и руководителей городских и сельских поселений страны, которая состоялась в рамках Форума исторических поселений и малых городов в подмосковной Коломне.

На форуме присутствовала глава города Углича Светлана Ставицкая. Она попросила главу государства посодействовать включению Углича в список городов Золотого кольца России.

«Углич с самого начала, как и другие города Золотого кольца, принимал туристов. Но потом оказалось, что мы находимся на маршруте Золотое кольцо, но не входим в него. Мы сейчас подготовили все документы согласно критериям и очень надеемся, что город сможет присоединиться к Золотому кольцу уже в 2018 году», — сказала Светлана Ставицкая.

На это президент ответил: «Номер один в списке уже есть, и это Углич».

Планируется, что каждый год в список будет добавляться по одному городу. Конкурс составит десять городов на место.

Говоря о развитии городской среды, Светлана Ставицкая отметила, без поддержки государства сохранять исторический облик древних центров российской культуры было бы крайне сложно. Она рассказала о том, что Углич с населением 32 тысячи человек принимает более 400 тысяч туристов в год, на одного жителя приходится 12 туристов. Поэтому именно в Угличе находится дирекция Ассоциации малых туристских городов.

«Но есть и обратная сторона. На инфраструктуру и городскую среду туристического города ложится большая нагрузка. Городская среда — это отражение настроения и качества жизни города. Сами мы, без поддержки Министерства культуры, Министерства строительства, губернатора и Правительства региона, не смогли бы так активно развивать города, создавать комфортную среду», — сказала Ставицкая.

Глава города Углич подняла на встрече с президентом и еще одну очень важную тему: возможность возвращения Угличу статуса исторического поселения. Город с 1990 года входил в этот перечень. Однако в 2010 году список был значительно сокращен. Из него был исключен в том числе и Углич. Статус исторического поселения дает городам преференции в частности по участию в федеральных программах развития городов.