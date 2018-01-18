Вашингтон, 18 января, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отверг разговоры о том, что Соединенные Штаты будут создавать пограничные войска на сирийско-турецкой границе, сообщает 18 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, все разговоры об этом, которые возмутили Турцию, были ошибочными.

Анкара гневно отреагировала на информацию по данному поводу, заявив, что ответом на это будет вторжение в район Африн на территории Сирии.

Тиллерсон добавил, что на саммите в Ванкувере провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, чтобы сверить позиции по данной проблеме.

«Вся эта ситуация была неверно истолкована, мы не создаем пограничных сил безопасности», — подчеркнул госсекретарь.

Напомним, США принимали активное участие в гражданском конфликте в Сирии, через поддержку различных вооруженных формирований, в том числе и курдов, которые обучались американскими инструкторами, а также получали от Вашингтона оружие.