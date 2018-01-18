Москва, 18 января, 2018, 09:20 — ИА Регнум. В Москве экстренно госпитализирован актер Армен Джигарханян. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Kremlin.ru Армен Джигарханян

«Известный актер находится в сознании, — передает вещатель. — Его состояние врачи оценивают как средней тяжести».

По предварительным данным, причиной госпитализации артиста стали «проблемы с сердцем».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 16 января народному артисту СССР Армену Джигарханяну стало плохо в театре.

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