Сочи, Краснодарский край, 18 января, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В ракетную воинскую часть в Сочи поступили комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1», заявил глава пресс-службы Южного военного округа Министерства обороны РФ Вадим Астафьев, сообщает 18 января ТАСС.

UMKH77R ЗРПК «Панцирь-С1»

«В ходе учебы на полигоне Ахштырь боевые расчеты приступили к практическим занятиям на зенитном ракетно-пушечном комплексе Панцирь С-1», — заявил Астафьев.

По его словам, к полевым занятиям привлечены порядка 50 единиц техники, а также расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Отмечается, что во время занятий особое внимание уделяется на отлаживание действий боевых расчетов по отработке задач в условиях сложной воздушной обстановки и применении противником средств радиоэлектронной борьбы.

Панцирь-С1 — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования. Время его развертывания составляет менее пяти минут, время реакции — 4−6 секунд, боезапас — 12 ракет и 1400 снарядов.

Напомним, ранее в Севастополе для контроля воздушного пространства на границе с Украиной был развернут второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400. Его задача — вовремя обнаружить несущие угрозу воздушные объекты с украинской стороны и, при необходимости, уничтожить их.

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