Вашингтон, 18 января, 2018, 09:03 — ИА Регнум. Устрашение Северной Кореи стратегическими вооружениями США и Южной Кореи будет продолжено до отказа Пхеньяна от его ракетно-ядерной политики. Об этом говорится в опубликованном 18 января сообщении МИД Южной Кореи по итогам встречи Консультативной группы высокого уровня по вопросам расширенного сдерживания (EDSCG) в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

Встреча прошла с участием первого замминистра иностранных дел Южной Кореи Лим Сон Нама, замглавы минобороны Со Чжу Сока, заместителя госсекретаря США Томаса Шэннона и старшего политического советника оборонного ведомства Дэвида Трахтенберга.

Отмечается, что стороны условились продолжать размещение американских стратегических средств в Республике Корея и ее окрестностях. Размещение на ротационной основе продлится до тех пор, пока будет сохраняться ядерно-ракетная угроза Северной Кореи.

Кроме того, Вашингтон и Сеул договорились об усилении мер по расширенному сдерживанию КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сеул и Пхеньян договорились о мерах, направленных на улучшение отношений. Северокорейские спортсмены примут участие в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. На период турнира прекратятся совместные военные учения США и Южной Кореи, однако их возобновят после Игр.

Напомним также, что ранее в рамках учений у берегов Корейского полуострова появлялись американские атомные авианосцы, подлодки и стратегические бомбардировщики. Давлением США стараются принудить КНДР к прекращению ядерной и ракетной программ.

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