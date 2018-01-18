Лондон, 18 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook готова вернуться к расследованию якобы «вмешательства» России в референдум о членстве Великобритании в ЕС. Соответствующий запрос руководству соцсети в декабре направили британские парламентарии.

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В ответном официальном письме Facebook сообщила, что предпримет «все разумные усилия» для того, чтобы выяснить, были ли какие-то скоординированные действия по вмешательству в Brexit.

Скан письма опубликовала в Twitter председатель комитета парламента Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз.

«Мы обдумали ваш запрос и можем подтвердить, что наша группа по расследованиям сейчас проверяет, можем ли мы найти другие похожие кластеры, участвующие в скоординированной деятельности вокруг Brexit», — говорится в письме Facebook.

Речь идет о вмешательствах, которые ранее не были обнаружены. Об итогах работы Facebook доложит парламентариям.

Ранее социальная сеть анализировала аккаунты, которые власти США связали с якобы вмешательством Москвы в процесс президентских выборов в стране. Кроме того, Facebook проанализировала активность аккаунтов в ходе референдума по Brexit и заявила, что оно было минимальным.

Например, из всех якобы связанных с Москвой аккаунтов к теме референдума вообще обращались только три. Увидели размещенную в них рекламу всего 200 пользователей.