Гронинген, Нидерланды, 18 января, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Учёные из Нидерландов и Франции получили материал для солнечных батарей из перовскита, эффективность которого может достигать 66%. Об этом сообщается в журнале Nature Communications.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

Учёные создали перовскитный материал на основе олова, в котором время жизни горячих носителей заряда составляет несколько наносекунд, что примерно в тысячу раз больше, чем в свинцовых аналогах.

Исследования показали, что для нового материала время жизни горячих носителей заряда может достигать 6 наносекунд. Причём этот эффект наблюдается как при комнатной температуре, так и при охлаждении материала до — 250 градусов Цельсия.

По мнению ученых, это связано с ограниченной возможностью образования в кристаллической решетке фононов — частиц колебательного движения атомов кристалла.

Учёные отмечают, что использование нового материала поднимает теоретический предел эффективности солнечных батарей до 66%. Раньше этот предел достигал значения 34%. Помимо этого, предложенные перовскиты не содержат в своей структуре токсичного свинца.

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