Вашингтон, 18 января, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Курс биткоина, рухнувшего 17 января ниже психологической отметки в $10 тысяч, повысился более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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По данным портала, самая популярная в мире криптовалюта к 8:30 мск подорожала до $11,96 тыс. за единицу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января биткоин в ходе торгов потерял 25% своей стоимости, а с декабря 2017 года, когда курс криптовалюты достиг пиковой отметки выше $20 тысяч, снижение составило почти 50%.

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