Вашингтон, 18 января, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в срыве санкционного режима, введенного СБ ООН в отношении Северной Кореи, сообщает 18 января Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

Тиллерсон подчеркнул, что Москва не в полной мере соблюдает санкционную политику в энергетической сфере, а также в некоторых других областях.

«Для нас очевидно, что они не применяют всех санкций, также есть доказательства того, что они могут сорвать некоторые другие санкции», — отметил Тиллерсон, во время интервью по итогам саммита в Ванкувере.

Глава американского внешнеполитического ведомства не предоставил никаких доказательств в подтверждении своих обвинений.

Напомним, в 2017 году Северная Корея начала активно работать над своей ядерной и ракетной программами, что вылилось в серию испытаний, вызвавших резкую реакцию со стороны международного сообщества.

Совет Безопасности ООН осудил политику Пхеньяна, введя в его отношении очередные санкции, значительно ограничивающие торговую деятельность КНДР.