Москва, 18 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Банк России заявил о начале процедуры реорганизации коммерческого банка «Москоммерцбанк», сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В ходе реорганизации к Москоммерцбанку присоединится НБК-Банк.

Реорганизация будет происходить в соответствии с требованиями ч.5 ст.23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности».

Справка ИА REGNUM :

АО «КБ «Москоммерцбанк» — «дочка» Казкоммерцбанка, крупнейшего частного банка Казахстана. Москоммерцбанк сосредоточен на развитии розничного бизнеса, в частности на привлечении средств граждан во вклады, а также на выдаче потребительских, карточных и ипотечных кредитов.

В настоящее время 100% акций кредитной организации принадлежит АО «Казкоммерцбанк», 99,88% акций которого, в свою очередь, находится под контролем АО «Народный Банк Казахстана» (0,12% принадлежит миноритариям).

По величине активов Москоммерцбанку занимает 547-е место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, В декабре 2017 года глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что чистка банковского сектора продолжится еще порядка двух-трех лет.

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