Вашингтон, 18 января, 2018, 08:24 — ИА Регнум. Список победителей «Премии за лучшие фейковые новости», придуманной главой Белого дома Дональдом Трампом, опубликовал телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, первое место досталось обозревателю The New York Times Полу Кругману, который заявил, что фондовые рынки «никогда не оправятся» после того, как Трамп стал президентом США.

На второй строчке в списке «лауреатов» оказался ведущий ABC News Брайан Росс. Сотрудника СМИ на постоянной основе отстранили от эфира за некорректную новость о так называемом «российском деле».

Третье место досталось журналистам телеканала CNN.

Напомним, 27 ноября 2017 г. президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter предложил провести конкурс на звание самого нечестного СМИ, передающего ложные новости о хозяине Белого дома.

По его словам, победитель должен получить награду за «фейковые новости».

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